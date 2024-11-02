Полузащитник «Пари НН» Майга: «Человек обязан учить язык страны, в которой работает»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга в разговоре с «СЭ» рассказал, что совершенствует свои знания русского языка.

«Хочу знать русский еще лучше! Я уже доволен собой, даже с друзьями и на улице говорю на русском, смотрю фильмы. Когда ты живешь в стране, где работаешь, ты обязан учить ее язык. Но думаю я пока что на французском, а потом перевожу. Книги на русском, к сожалению, не читаю. Вообще не очень это люблю», — сказал Майга «СЭ».

Майга выступает за «Пари НН» с июля 2022 года.