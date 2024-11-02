Широков — о стажировке в ЦСКА: «Остался под большим впечатлением от Николича»

Бронзовый призер чемпионата Европы Роман Широков рассказал, как прошла его стажировка у Марко Николича в ЦСКА.

«Остался под большим впечатлением от Марко Николича. Я и раньше слышал, что он хороший тренер. Но когда побывал на стажировке, увидел, насколько все четко и детально у него расписано в тренировочном процессе, я еще больше впечатлился. В хорошем смысле я был поражен работой Николича. Уверен, ЦСКА в надежных руках. Николич — реально очень сильный тренер. Мне очень понравилась стажировка у него. Марко постоянно уделял мне внимание, за что ему огромное спасибо. Во время тренировок он всегда подходил ко мне, объяснял, что за упражнения, что он хочет видеть от команды», — цитирует Широкова Metaratings.ru.

Широков является воспитанником армейцев. Он играл за ЦСКА в 2016 году, став вместе с командой чемпионом России.