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Широков — о стажировке в ЦСКА: «Остался под большим впечатлением от Николича»

Алина Савинова
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Бронзовый призер чемпионата Европы Роман Широков рассказал, как прошла его стажировка у Марко Николича в ЦСКА.

«Остался под большим впечатлением от Марко Николича. Я и раньше слышал, что он хороший тренер. Но когда побывал на стажировке, увидел, насколько все четко и детально у него расписано в тренировочном процессе, я еще больше впечатлился. В хорошем смысле я был поражен работой Николича. Уверен, ЦСКА в надежных руках. Николич — реально очень сильный тренер. Мне очень понравилась стажировка у него. Марко постоянно уделял мне внимание, за что ему огромное спасибо. Во время тренировок он всегда подходил ко мне, объяснял, что за упражнения, что он хочет видеть от команды», — цитирует Широкова Metaratings.ru.

Широков является воспитанником армейцев. Он играл за ЦСКА в 2016 году, став вместе с командой чемпионом России.

Источник: Metaratings.ru.
Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
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 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
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 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
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 Химки 13 2 5 6 14-24 11
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 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
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