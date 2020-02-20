«Локомотив» разместил заказ на сайте госзакупок на 6 миллионов рублей. Потом удалил эту информацию

«Локомотив» опубликовал заявку на сайте госзакупок по формированию технического задания на разработку интернет-портала и мобильного приложения для клуба. Выполнение работ оценивалось в 6 миллионов рублей.

Извещение конкурса вышло 17 февраля, а срок предоставления документов — 13 февраля.

Позже эта информация была удалена с портала сайта.