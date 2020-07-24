«Локомотив» проявит интерес к камерунскому форварду, если сорвется Кокорин

По данным «СЭ», в список возможных покупок «Локомотива» входит форвард «Янг Бойз» Жан-Пьер Нсаме.

27-летний нападающий в прошедшем сезоне в 40 матчах различных турниров забил 35 голов. На его счету один матч за сборную Камеруна. К кандидатуре Нсаме красно-зеленые могут обратиться, если не удастся заполучить Александра Кокорина.

В декабре прошлого года СМИ сообщали об интересе к Нсаме «Краснодара». Тогда за возможный трансфер называлась сумма 15 миллионов евро. (Константин Алексеев)