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«Локомотив» проявит интерес к камерунскому форварду, если сорвется Кокорин

13:52
Жан-Пьер Нсаме. Фото AFP
Жан-Пьер Нсаме. Фото AFP
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По данным «СЭ», в список возможных покупок «Локомотива» входит форвард «Янг Бойз» Жан-Пьер Нсаме.

27-летний нападающий в прошедшем сезоне в 40 матчах различных турниров забил 35 голов. На его счету один матч за сборную Камеруна. К кандидатуре Нсаме красно-зеленые могут обратиться, если не удастся заполучить Александра Кокорина.

В декабре прошлого года СМИ сообщали об интересе к Нсаме «Краснодара». Тогда за возможный трансфер называлась сумма 15 миллионов евро. (Константин Алексеев)

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