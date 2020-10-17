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«Локомотив» представил состав на матч с «Уфой» в стиле Ultimate Team FIFA 21

16:20
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В матче 11-го ура Тинькофф РПЛ «Локомотив» принимает «Уфу». Стал известен стартовый состав команды.

Причем «Локомотив» огласил его весьма оригинально: «Локо» представил состав на матч с «Уфой» в стиле Ultimate Team FIFA 21.

Такая заставка с карточками игроков используется в режиме футбольного симулятора FIFA 21.

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