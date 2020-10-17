«Локомотив» представил состав на матч с «Уфой» в стиле Ultimate Team FIFA 21
В матче 11-го ура Тинькофф РПЛ «Локомотив» принимает «Уфу». Стал известен стартовый состав команды.
Причем «Локомотив» огласил его весьма оригинально: «Локо» представил состав на матч с «Уфой» в стиле Ultimate Team FIFA 21.
Такая заставка с карточками игроков используется в режиме футбольного симулятора FIFA 21.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.