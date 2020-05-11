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«Локомотив» пожелал Семину крепкого здоровья, жизненной энергии и благополучия

10:26
Юрий Семин. Фото "СЭ"
Юрий Семин. Фото "СЭ"
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«Локомотив» поздравил главного тренера Юрия Семина с 73-летием.

— Юрий Палыч — самый успешный тренер в истории «Локомотива», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба. — Наша команда из участника первой лиги чемпионата СССР превратилась в одного из флагманов российского футбола и под руководством Семина трижды становилась чемпионом страны, шесть раз выигрывала Кубок России, трижды — Суперкубок.

Мы поздравляем Юрия Палыча с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, жизненной энергии и благополучия!

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22128

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