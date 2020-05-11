«Локомотив» пожелал Семину крепкого здоровья, жизненной энергии и благополучия

«Локомотив» поздравил главного тренера Юрия Семина с 73-летием.

— Юрий Палыч — самый успешный тренер в истории «Локомотива», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба. — Наша команда из участника первой лиги чемпионата СССР превратилась в одного из флагманов российского футбола и под руководством Семина трижды становилась чемпионом страны, шесть раз выигрывала Кубок России, трижды — Суперкубок.

Мы поздравляем Юрия Палыча с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, жизненной энергии и благополучия!