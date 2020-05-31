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«Локомотив» показал прощальное видео о Семине

22:42
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Локомотив» в официальном Youtube-канале опубликовал прощальное видео с главным тренером Юрием Семиным.

31 мая у 73-летнего специалиста истек контракт с клубом, руководство «Локо» решило не продлевать соглашение с Семиным. С 1 июня главным тренером команды станет Марко Николич.

Семин тренировал «Локомотив» с 1992-го по 2005 год, а также с 2009-го по 2010-й и с 2016-й по 2020 год. За это время вместе с «железнодорожниками» он стал трехкратным чемпионом России, 6-кратным обладателем Кубка и трехкратным обладателем Суперкубка страны. 5 раз он становился серебряным призером РПЛ и дважды — бронзовым.

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