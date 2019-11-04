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«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Уфой»

20:49
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«Локомотив» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеоролик, посвященный матчу 15-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1). После этой встречи железнодорожники набрали 30 очков и занимают третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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