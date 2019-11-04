«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Уфой»
20:49
«Локомотив» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеоролик, посвященный матчу 15-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1). После этой встречи железнодорожники набрали 30 очков и занимают третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка.
Вспоминаем непростой выезд в Уфу, прошедший с леденящим ветром и паром изо рта ???— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 4, 2019
Ничья в #УфаЛоко, отсутствие травм и вера Юрия Палыча в команду перед #ЛокоЮве — в новом выпуске #LokoLive. pic.twitter.com/iKEeBXOEdh
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи
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