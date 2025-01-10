«Локомотив» подписал контракт с 19-летним полузащитником Арутюняном

«Локомотив» подписал контракт с полузащитником Вадимом Арутюняном. Как информирует клубная пресс-служба, соглашение с 19-летним игроком будет действовать до 30 июня 2026 года.

Арутюнян — воспитанник академии «Локомотив». За молодежный состав железнодорожников он сыграл в 19 матчах, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу, в 2023 году в составе молодежки стал победителем Молодежной футбольной лиги.

В марте 2024-го Арутюнян перешел в дзержинский «Арсенал» с опцией обратного выкупа. В составе клуба из Белоруссии он провел 30 встреч, в которых отметился 2 голами и 6 передачами. Также Арутюнян является игроком юношеской сборной Армении (U-19), на его счету 2 игры.

После подписания соглашения с «Локомотивом» Арутюнян вернется в дзержинский «Арсенал» на правах аренды для получения игровой практики и дальнейшего развития.