Источник: «Спартак» заинтересован в полузащитнике Иличе, который ранее отказал «Зениту»

«Спартак» хочет подписать полузащитника «Торино» Ивана Илича этой зимой, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, трансфер будет тяжело осуществить из-за финансовых условий сделки, однако тот факт, что окружение главного тренера красно-белых Деяна Станковича хорошо знает окружение игрока, может помочь в этой ситуации.

Летом 23-летний Илич отказался от перехода в «Зенит».

Полузащитник выступает за «Торино» с 2023 года. В нынешнем сезоне серб провел 12 матчей в серии А, отметившись 1 голом. В 2024-м он принимал участие в чемпионате Европы.