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Сегодня, 17:13

Источник: «Спартак» заинтересован в полузащитнике Иличе, который ранее отказал «Зениту»

Алина Савинова
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«Спартак» хочет подписать полузащитника «Торино» Ивана Илича этой зимой, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, трансфер будет тяжело осуществить из-за финансовых условий сделки, однако тот факт, что окружение главного тренера красно-белых Деяна Станковича хорошо знает окружение игрока, может помочь в этой ситуации.

Летом 23-летний Илич отказался от перехода в «Зенит».

Полузащитник выступает за «Торино» с 2023 года. В нынешнем сезоне серб провел 12 матчей в серии А, отметившись 1 голом. В 2024-м он принимал участие в чемпионате Европы.

Источник: Чемпионат
Иван Илич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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Мирлинд Даку

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Бителло

Динамо

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Маркус Вендел

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 8
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Зенит

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