Тавареш перейдет в ABC на правах аренды

Как стало известно «СЭ», защитник «Спартака» Томаш Тавареш отправится в аренду до конца сезона без права выкупа в португальский ABC.

На данный момент стороны обговаривают последние детали сделки.

23-летний португалец в текущем сезоне провел 4 матча за ЛАСК, в которых отметился 1 голевой передачей.

Ранее стало известно, что австрийский клуб не взял Тавареша на зимние сборы и ведет переговоры о досрочном прекращении аренды.