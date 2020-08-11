«Локомотив» победил «Рубин» в Казани

«Локомотив» обыграл «Рубин» в матче 1-го тура российской премьер-лиги — 2:0.

В составе победителей отличились Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий был удален в перерыве встречи.

В первом половине он выражал недовольство судейством. Слуцкий начал разговор с Ивановым сразу после окончания первого тайма, обратившись к судье по его пути под трибуну — и пошел за ним. Они продолжили разговор перед началом второго тайма. Выслушав тренера с красной карточкой в руках, судья в конце монолога специалиста показал ее тренеру.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

1-й тур

«Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва) — 0:2 (0:2)

Голы: Миранчук, 2 (0:1). Баринов, 26 (0:2).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Иг.Коновалов (Макаров, 62), Йевтич, Бакаев (Деспотович, 62), Самошников (Бегич, 46), Кварацхелия (Давиташвили, 72), Абильдгор, И.Игнатьев (Тарасов, 80).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Чорлука, Рыбус (Куликов, 90), Живоглядов, Мурило, Крыховяк, Миранчук, Баринов (Иосифов, 90), Жемалетдинов (Магкеев, 76), Рыбчинский (В.Игнатьев, 70), Смолов (Агеев, 90).

Предупреждения: Рыбчинский, 48. И.Игнатьев, 50. Живоглядов, 59. Уремович, 65. Баринов, 78. Макаров, 85. Магкеев, 88. Иосифов, 90+3.

Удаление: Бегич, 65.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Хатуев (Грозный), Миневич (Смоленск).

ВАР: Волошин (Смоленск). Чельцов (Москва).

11 августа. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».