«Локомотив» передал Семину серебряную медаль. Но тренер ее еще не получил

«Локомотив» передал бывшему главному тренеру команды Юрию Семину серебряную медаль за второе место в РПЛ сезона-2019/20.

«Мы передали две медали для Юрия Павловича Семина и Юрия Михайловича Батуренко через управляющего делами команды Владимира Петровича Короткова. Символично, что Юрий Павлович и Юрий Михайлович получат награды именно из рук друга и знаковой для клуба фигуры», — приводит слова директора «Локо» по связям с общественностью Кирилла Брейдо championat.com.

«Медаль еще не вручили, может, в ближайшее время передадут. Надеюсь. Отдадут, куда они денутся, мне же положено», — приводит слова Семина championat.com.

73-летний Семин работал в «Локомотиве» до 31 мая 2020-го. С 1 июня тренером команды стал Марко Николич.