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«Локомотив» передал Семину серебряную медаль. Но тренер ее еще не получил

21:10
Юрий Семин — чемпион России-2017/18. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин — чемпион России-2017/18. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Локомотив» передал бывшему главному тренеру команды Юрию Семину серебряную медаль за второе место в РПЛ сезона-2019/20.

«Мы передали две медали для Юрия Павловича Семина и Юрия Михайловича Батуренко через управляющего делами команды Владимира Петровича Короткова. Символично, что Юрий Павлович и Юрий Михайлович получат награды именно из рук друга и знаковой для клуба фигуры», — приводит слова директора «Локо» по связям с общественностью Кирилла Брейдо championat.com.

«Медаль еще не вручили, может, в ближайшее время передадут. Надеюсь. Отдадут, куда они денутся, мне же положено», — приводит слова Семина championat.com.

73-летний Семин работал в «Локомотиве» до 31 мая 2020-го. С 1 июня тренером команды стал Марко Николич.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4106123-lokomotiv-peredal-medal-juriju-sjominu.html?utm_source=copypaste

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