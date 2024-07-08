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Сегодня, 16:31

Агент Сильянова — об интересе «Динамо»: «Никаких предпосылок для ухода из «Локомотива» нет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Александра Сильянова, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Динамо» к игроку.

«Ничего об этом мне неизвестно. У Саши хороший контракт с «Локомотивом», в клубе он востребован. К нам никто не обращался. Никаких предпосылок для ухода нет, не рассматриваем», — сказал Шпинев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что «Динамо» сделало попытку приобрести защитника «Локомотива» Сильянова за 5 миллионов евро, однако железнодорожники ответили отказом.

Александр Сильянов
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
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«Локомотив» отказал «Динамо» в продаже Сильянова за 5 миллионов евро
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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