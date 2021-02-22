«Локомотив» опубликовал документальный фильм «Полчаса на сборы»
15:27
«Локомотив» перед первым официальным матчем после зимней паузы в рамках Бетсити Кубка России против «Тамбова» опубликовал фильм «Полчаса на сборы».
В нем показаны эксклюзивные кадры с работы на сборах, а также откровенные интервью главного тренера Марко Николича и игроков команды Гильерме, Дмитрия Баринова и Никиты Иосифова.
Напомним, что Локомотив победил «Тамбов» со счетом 3:0. В следующем матче, который пройдет в рамках 20-го тура РПЛ, железнодорожники примут на своем поле ЦСКА.
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала
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