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«Локомотив» опубликовал документальный фильм «Полчаса на сборы»

15:27
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«Локомотив» перед первым официальным матчем после зимней паузы в рамках Бетсити Кубка России против «Тамбова» опубликовал фильм «Полчаса на сборы».

В нем показаны эксклюзивные кадры с работы на сборах, а также откровенные интервью главного тренера Марко Николича и игроков команды Гильерме, Дмитрия Баринова и Никиты Иосифова.

Напомним, что Локомотив победил «Тамбов» со счетом 3:0. В следующем матче, который пройдет в рамках 20-го тура РПЛ, железнодорожники примут на своем поле ЦСКА.

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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