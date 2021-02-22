Стадион «Олимп-2» сменил название на «Олимп» имени Виктора Понедельника

Стадион «Олимп-2» официально сменил название. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал соответствующий документ, сообщается на официальном сайте «Ростова».

Теперь название арены — стадион «Олимп» имени Виктора Понедельника. «Ростов» проводит на этой арене свои домашние матчи с 2018 года. Стадион теперь носит имя легенды советского футбола Виктора Понедельника.