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Стадион «Олимп-2» сменил название на «Олимп» имени Виктора Понедельника

16:06

Стадион «Олимп-2» официально сменил название. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал соответствующий документ, сообщается на официальном сайте «Ростова».

Теперь название арены — стадион «Олимп» имени Виктора Понедельника. «Ростов» проводит на этой арене свои домашние матчи с 2018 года. Стадион теперь носит имя легенды советского футбола Виктора Понедельника.

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