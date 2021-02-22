Дзюба назвал Халка своим лучшим партнером

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в честь своего 200-го матча за клуб в интервью официальному сайту питерцев рассказал, кого считает лучшим партнером в своей жизни.

— К слову о рейтингах — в одном из интервью в списке любимых партнеров вы поставили на первое место Халка. Почему?

?— На протяжении всей карьеры в разных клубах у меня были потрясающие одноклубники, играть с которыми было одно удовольствие. Но Халк — это Халк. Он настолько полезно играет на команду, проходит, бьет, стреляет, постоянно делает тебе передачи, ты все время в работе, у тебя всегда есть шанс. Он — номер один, индивидуально сильнее всех, лучший. Играть с ним вместе было большой честью и большим удовольствием.