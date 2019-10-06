«Локомотив» обыграл «Арсенал» и вышел на первое место

«Локомотив» выиграл у «Арсенала» (2:1) в матче 12-го тура чемпионата России.

На девятой минуте Эдер вывел хозяев вперед. Через две минуты Эванс Кангва восстановил равновесие. Алексей Миранчук забил с пенальти, который сам и заработал, в конце первого тайма.

«Локо» набрал 26 очков и вышел на первое место. Столько же у «Зенита», который идет вторым по дополнительным показателям. У «Арсенала» 14 очков и седьмая позиция.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Ахматом», а «Арсенал» примет «Сочи».

Чемпионат России

Премьер-лига

12-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 2:1 (2:1)

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес (Магкеев, 46), Рыбус, Коломейцев (Идову, 85), Мурило, Баринов, Жоау Мариу, Смолов (Миранчук, 20), Эдер.

«Арсенал»: Левашов, Бауэр, Григалава, Беляев, Альварес, Ломовицкий (Тудорие, 85), Костадинов, Горбатенко, Ткачев, Кангва, Луценко (Лесовой, 46).

Предупреждения: Игнатьев, 23. Левашов, 45+1. Баринов, 50. Альварес, 61. Костадинов, 64. Ломовицкий, 73. Григалава, 82.

Судьи: Лапочкин. Милюченко (оба — Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

6 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр