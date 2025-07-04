«Локомотив» объявил об уходе Раконьяца

Форвард «Локомотива» Марко Раконьяц покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним черногорцем расторгнуто при обоюдном согласии.

Минувший сезон Раконьяц провел в аренде за венгерский «Дьошдьор». Нападающий сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Локомотив».