Хютия: «Уверен, что вместе с Витором Перейрой мы поможем российским судьям сделать шаг вперед»

Бывший финский арбитр Йоуни Хютия прокомментировал свое назначение на пост заместителя главы департамента судейства РФС.

«Очень рад присоединиться к РФС. Это, безусловно, новый интересный вызов. Россия — очень большая страна, здесь много талантливых судей, поэтому моя первая задача — познакомиться с ними, узнать их лучше. Уверен, что вместе с Витором Перейрой мы поможем российским арбитрам сделать шаг вперед», — приводит официальный сайт РФС слова Хютии.

РФС объявил о назначении Хютии на пост заместителя главы департамента судейства РФС сегодня, 6 октября. Ранее, 23 сентября стало известно, что новым главой департамента судейства стал португалец Витор Перейра.