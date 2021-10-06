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Хютия: «Уверен, что вместе с Витором Перейрой мы поможем российским судьям сделать шаг вперед»

Бывший финский арбитр Хютия прокомментировал назначение на пост заместителя главы департамента судейства РФС
15:58
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Бывший финский арбитр Йоуни Хютия прокомментировал свое назначение на пост заместителя главы департамента судейства РФС.

«Очень рад присоединиться к РФС. Это, безусловно, новый интересный вызов. Россия — очень большая страна, здесь много талантливых судей, поэтому моя первая задача — познакомиться с ними, узнать их лучше. Уверен, что вместе с Витором Перейрой мы поможем российским арбитрам сделать шаг вперед», — приводит официальный сайт РФС слова Хютии.

РФС объявил о назначении Хютии на пост заместителя главы департамента судейства РФС сегодня, 6 октября. Ранее, 23 сентября стало известно, что новым главой департамента судейства стал португалец Витор Перейра.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/214562

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Иван Торопцев все материалы автора

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