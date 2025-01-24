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Сегодня, 21:50

«Локомотив» не получал предложения «Динамо» по переходу Сильянова

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова Владимир Кузьмичев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о предложении «Динамо» по переходу футболиста.

— Считаю, что предложение — когда есть официальный оффер на бумаге. Я точно знаю, что на сегодняшний день никакого оффера не приходило. И эту информацию, даже если она соответствует действительности, надо воспринимать как, может быть, какие-то консультации или еще что-то. Абсолютно точно официального предложения в «Локомотив» не приходило. Я бы знал, потому что у меня на сегодняшний день довольно хорошие рабочие отношения. Ребята бы сказали, что такая ситуация существует.

— Готов ли в принципе Александр менять клуб или его все устраивает в «Локомотиве»?

— Тут ситуация тоже довольно, как говорится, прозрачная. Непонятно, что готово предложить «Динамо». Как можно ответить на этот вопрос. Все будет зависеть от предложения. Дело в том, что у «Локомотива» есть определенный внутренний лимит, который они установили и которого они собираются придерживаться. Гипотетически предположить: «Динамо» предложить чуть лучше условия, и уже можно рассматривать. Сейчас ответить сложно. Естественно, с Александром на эту тему нет смысла общаться, потому что нет никакого предложения.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что «Динамо» предложило «Локомотиву» 5 миллионов евро за трансфер Сильянова, однако железнодорожники требуют не менее 7 миллионов.

В нынешнем сезоне 23-летний Сильянов провел 24 матча за «Локомотив» во всех турнирах, записав на свой счет 1 результативную передачу. Контракт защитника с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

ФК Локомотив (Москва)
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4
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