Соболев забил за «Зенит» в матче против сборной Иордании

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отличился голом в товарищеском матче со сборной Иордании.

27-летний форвард открыл счет на 62-й минуте.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. С того момента он провел за сине-бело-голубых 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.