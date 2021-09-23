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«Локомотив» начнет изучать геном футболистов

14:41

«Локомотив» будет сотрудничать с медико-генетическим центром Genotek, информирует сайт клуба. Цель сотрудничества — изучение генома спортсменов и выявление генетических маркеров, отвечающих за спортивные навыки атлетов.

Как отмечается, все игроки основной команды, а также футболисты остальных команд клуба, станут участниками комплексного генетического исследования, которое предоставляет возможность анализа тысяч генов, ответственных за происхождение, здоровье, долголетие, спортивные навыки, реакции на прием лекарств и на различное питание.

Полученный ДНК-профиль позволяет специалистам персонально разработать рекомендации по профилактике заболеваний, диете и образу жизни.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24869

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Роман Шишов все материалы автора

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