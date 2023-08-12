«Локомотив» — «Крылья Советов»: Гарре не реализовал пенальти, гол Сарвели не засчитали

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«Крылья Советов» могли выйти вперед в матче с «Локомотивом» в 4-м туре РПЛ.

Нападающий железнодорожников Владислав Сарвели сбил в штрафной защитника самарцев Фернандо Костанцу.

Форвард «Крыльев» Бенхамин Гарре не смог реализовать пенальти — Илья Лантратов отбил удар.

Спустя четыре минуты Сарвели сравнял счет, но арбитр Павел Кукуян не засчитал взятие ворот из-за игры рукой Дмитрия Баринова.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.