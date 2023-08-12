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Сегодня, 16:22

«Оренбург» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы команд

Руслан Минаев
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«Оренбург» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ. Встреча начнется в 17.00 мск.

«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Гойкович, Печенин, Перес, Капленко, Оганесян, Башич, Марин, Флорентин, Гюрлюк.

Запасные: Кеняйкин, Ходанович, Сиваков, Полуяхтов, Гогличидзе, Сидоров, Хотулев, Титков, Ковалев, Обухов.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Гайворонский, Оласа Катрофе, Ахметов, Сулейманов, Арутюнян, Баньяц, Кевин Пина, Кади, Дэвид.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Оренбург
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
7
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
8
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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