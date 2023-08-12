«Оренбург» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы команд
«Оренбург» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ. Встреча начнется в 17.00 мск.
«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Гойкович, Печенин, Перес, Капленко, Оганесян, Башич, Марин, Флорентин, Гюрлюк.
Запасные: Кеняйкин, Ходанович, Сиваков, Полуяхтов, Гогличидзе, Сидоров, Хотулев, Титков, Ковалев, Обухов.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.
Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Гайворонский, Оласа Катрофе, Ахметов, Сулейманов, Арутюнян, Баньяц, Кевин Пина, Кади, Дэвид.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
7
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
8
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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