«Локомотив» — «Крылья Советов»: видеообзор матча 5-го тура РПЛ

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 5-го тура РПЛ — 1:1.

Игра проходила в Москве. На 68-й минуте форвард самарцев Максим Глушенков открыл счет, а на 90+1-й минуте полузащитник железнодорожников Антон Миранчук реализовал пенальти и спас свою команду от поражения.

В первом тайме команды не забили по одному 11-метровому: у «Крыльев Советов» на 8-й минуте не забил Максим Глушенков, а у «Локомотива» на 18-й минуте — Франсуа Камано.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 3 очками в 5 матчах, «Крылья Советов» идут на 10-й строчке с 5 очками в 5 играх.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с «Химками» (20 августа, начало — в 15.00 мск), а «Крылья Советов» примут на своем поле «Факел» (19 августа, начало — в 19.00 мск).