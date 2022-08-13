Руслан Нигматуллин: «Результата у «Локомотива» нет, и, судя по всему, не предвидится»

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«Результата у «Локомотива» нет, и, судя по всему, не предвидится. Увольнять ли немецкую бригаду? А кто это будет делать, они же там все в одной лодке. Если убирать, то всех сразу. Вряд ли сейчас кто-то примет такое решение. Вся концепция уже трещит по швам», — сказал Нигматуллин «РБ Спорт».

После пятого тура красно-зеленые идут на 13-м месте в турнирной таблице. В следующем туре «Локомотив» играет в гостях с «Химками».