"Локомотив" – "Краснодар": Миранчук открыл счет после удаления Каборе

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук открыл счет в матче 20-го тура чемпионата России с "Краснодаром", реализовав пенальти после удаления хавбека "быков" Шарля Каборе.
Каборе рукой сыграл в собственной штрафной и получил вторую желтую карточку. 31-летний футболист из Буркина-Фасо покинул поле, а Миранчук уверенно пробил в правый угол ворот вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова и вывел хозяев вперед.
Все о чемпионате России – здесь
Удаление Каборе, Антон Миранчук точен с одиннадцатиметровой.@fclokomotiv 1️⃣:0️⃣@FCKrasnodar #РПЛ #ЛокоКраснодар pic.twitter.com/bYFKLAKvmo– Andrew Mikhaylov (@AJ_Mikhaylov) 17 марта 2019 г.
Загрузка...