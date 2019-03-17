"Локомотив" – "Краснодар": Миранчук открыл счет после удаления Каборе

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук открыл счет в матче 20-го тура чемпионата России с "Краснодаром", реализовав пенальти после удаления хавбека "быков" Шарля Каборе.

Каборе рукой сыграл в собственной штрафной и получил вторую желтую карточку. 31-летний футболист из Буркина-Фасо покинул поле, а Миранчук уверенно пробил в правый угол ворот вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова и вывел хозяев вперед.

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