«Локомотив» интересуется Зелимханом Бакаевым
Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, арендованный «Аль-Вахдой» из ОАЭ, может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает «Евро-Футбол.Ру».
По сведениям источника, московский клуб рассматривает 27-летнего россиянина в качестве усиления после ухода Жемалетдинова, Миранчука и Глушенкова. При этом руководство «Локомотива» пугает высокая зарплата Бакаева.
В составе «Аль-Вахды» Бакаев провел 25 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.
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