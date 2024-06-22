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Сегодня, 04:35

«Локомотив» интересуется Зелимханом Бакаевым

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, арендованный «Аль-Вахдой» из ОАЭ, может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По сведениям источника, московский клуб рассматривает 27-летнего россиянина в качестве усиления после ухода Жемалетдинова, Миранчука и Глушенкова. При этом руководство «Локомотива» пугает высокая зарплата Бакаева.

В составе «Аль-Вахды» Бакаев провел 25 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005659141_lokomotiv_prismatrivaetsya_k_bakaevu
Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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