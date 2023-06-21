«Локомотив» и Иван Игнатьев расторгли контракт по обоюдному согласию

«Локомотив» и форвард Иван Игнатьев расторгли контракт по обоюдному соглашению, сообщается в официальном Telegram-канале московского клуба 21 июня.

Соглашение с 24-летним российским футболистом истекало 30 июня 2023-го.

«Благодарим Ваню за игру, самоотдачу и подход к работе. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении «Локо».

В сезоне-2022/23 Игнатьев провел 27 матчей за железнодорожников, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий может перейти в «Сочи».