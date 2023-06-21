«Локомотив» и Иван Игнатьев расторгли контракт по обоюдному согласию
«Локомотив» и форвард Иван Игнатьев расторгли контракт по обоюдному соглашению, сообщается в официальном Telegram-канале московского клуба 21 июня.
Соглашение с 24-летним российским футболистом истекало 30 июня 2023-го.
«Благодарим Ваню за игру, самоотдачу и подход к работе. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении «Локо».
В сезоне-2022/23 Игнатьев провел 27 матчей за железнодорожников, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что нападающий может перейти в «Сочи».
Источник: https://t.me/fclokomotiv/12844
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|
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|60-38
|54
|
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|7
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|53
|
5
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|5
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|50
|
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|48
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|58-55
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|6
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|
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|6
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|6
|12
|12
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|30
|
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|30
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|18
|
16
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|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
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Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
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Урал – Сочи
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Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
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Александр Соболев
Спартак
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|К
|Ж
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Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
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Крылья Советов
|28
|1
|4
|
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Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9
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