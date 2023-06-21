Гендиректор «Спартака» Малышев рассказал, кто в клубе принимает решения

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев во время пресс-конференции заявил, что операционные решения в клубе принимает он.

— Раньше у «Спартака» был хозяин — Федун. Кто сейчас главный в «Спартаке»? Это вы или совет директоров?

— Юридически хозяин — компания «Лукойл». Если вопрос о принятии решений, то с точки зрения операционных решений ответственность на мне. Будем разбираться со всеми задачами. Что до стратегических решений, это совет директоров. Мне кажется, что формат совещательного органа — эффективен. Когда каждый отвечает за свой участок. Совет директоров не поменялся. Его члены активно поддерживают «Спартак» и советом, и делом.