"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью в дерби. Армейцы остались вне зоны Лиги чемпионов

"Локомотив" сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в матче 24-го тура чемпионата России. "Армейцы не могут победить уже вторую встречу кряду и покинули зону Лиги чемпионов, оставшись на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Команды обменялись голами уже в первом тайме, в начале встречи отличился защитник "Локо" Бенедикт Хеведес, а к концу первого отрезка встречи счет сравнял нападающий армейцев Федор Чалов. Россиянин забил свой 12-й мяч в сезоне и продолжает лидировать в списке бомбардиров турнира.

Отметим, что в этой встрече впервые с февраля 2018 года на поле вышел защитник ЦСКА Виктор Васин, в перерыве он заменил Родриго Бекао, получившего повреждение. В конце встречи на носилках покинул поле защитник ЦСКА Игорь Дивеев: молодой футболист столкнулся головой с одноклубником Бийолом.

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24-й тур

"Локомотив" (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (1:1)

Голы: Хеведес, 13 (1:0). Чалов, 40 (1:1).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев (Идову, 46), Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Ал.Миранчук, Крыховяк, Фернандеш (Тарасов, 46), Фарфан, Ант.Миранчук, Смолов (Жемалетдинов, 80).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Бекао (Васин, 46), Щенников (Ефремов, 78), Ахметов, Влашич, Обляков, Чалов, Сигурдссон (Бийол, 83).

Предупреждения: Магнуссон, 23. Ант.Миранчук, 34. Игнатьев, 42. Бекао, 45+1. Крыховяк, 58. Ахметов, 59. Идову, 65.

Судьи: Еськов. Аверьянов, Калугин (все - Москва).

20 апреля. Москва. Стадион "РЖД Арена".

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