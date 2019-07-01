"Локомотив" готовит заявление в ответ на открытое письмо болельщиков Мещерякову

"Локомотив" готовит заявление в адрес болельщиков в ответ на их открытое письмо председателю совета директоров клуба Анатолию Мещерякову. Об этом "СЭ" сообщил генеральный директор красно-зеленых Василий Кикнадзе.

В письме фанаты железнодорожников раскритиковали работу клуба с болельщиками, упомянув в негативном ключе Кикнадзе и коммерческого директора "Локомотива" Марата Фаттахова.



– Клуб готовит ответное заявление, сегодня оно должно появиться на сайте "Локомотива", – сообщил Кикнадзе. (Иван Торопцев)

Открытое письмо болельщиков "Локомотива" председателю совета директоров клуба