"Локомотив" догнал "Краснодар". Победный гол забит с пенальти после удаления Каборе

"Локомотив" обыграл "Краснодар" со счетом 1:0 в матче 20-го тура чемпионата России. Единственный мяч в составе победителей с пенальти отличился Антон Миранчук.

Помимо пенальти, на 69-й минуте за вторую желтую карточку был удален с поля полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе.

Отметим, что "Локо" обыграл "Краснодар" впервые с ноября 2017 года. После этого поражения команда Мурада Мусаева опустилась на четвертое место, пропустив вперед "Локомотив" и ЦСКА. "Краснодар" не побеждает в РПЛ со 2 ноября 2018 года, тогда команда обыграла "Урал".

Чемпионат России

Премьер-лига

20-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Краснодар" – 1:0 (0:0)

Гол: Ант.Миранчук, 69 - с пенальти.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес (Идову, 46), Ал.Миранчук (Жемалетдинов, 90+5), Баринов, Крыховяк, Фарфан, Ант.Миранчук, Смолов (Эдер, 90).

"Краснодар": Сафонов, Петров, Спаич, Мартынович, Рамирес (Перейра, 58), Скопинцев (Вандерсон Масиэл, 58), Газинский, Каборе, Олссон (Сулейманов, 71), Стоцкий, Классон.

Предупреждение: Каборе, 63.

Удаление: Каборе, 68 (игра рукой, вторая ж.к.).

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Лунев (Новосибирск), Назаров (Невинномысск).

17 марта. Москва. Стадион "РЖД Арена".

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