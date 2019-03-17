"Локомотив" догнал "Краснодар". Победный гол забит с пенальти после удаления Каборе

"Локомотив" обыграл "Краснодар" со счетом 1:0 в матче 20-го тура чемпионата России. Единственный мяч в составе победителей с пенальти отличился Антон Миранчук.
Помимо пенальти, на 69-й минуте за вторую желтую карточку был удален с поля полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе.
Отметим, что "Локо" обыграл "Краснодар" впервые с ноября 2017 года. После этого поражения команда Мурада Мусаева опустилась на четвертое место, пропустив вперед "Локомотив" и ЦСКА. "Краснодар" не побеждает в РПЛ со 2 ноября 2018 года, тогда команда обыграла "Урал".
Чемпионат России
Премьер-лига
20-й тур
"Локомотив" (Москва) – "Краснодар" – 1:0 (0:0)
Гол: Ант.Миранчук, 69 - с пенальти.
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес (Идову, 46), Ал.Миранчук (Жемалетдинов, 90+5), Баринов, Крыховяк, Фарфан, Ант.Миранчук, Смолов (Эдер, 90).
"Краснодар": Сафонов, Петров, Спаич, Мартынович, Рамирес (Перейра, 58), Скопинцев (Вандерсон Масиэл, 58), Газинский, Каборе, Олссон (Сулейманов, 71), Стоцкий, Классон.
Предупреждение: Каборе, 63.
Удаление: Каборе, 68 (игра рукой, вторая ж.к.).
Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Лунев (Новосибирск), Назаров (Невинномысск).
17 марта. Москва. Стадион "РЖД Арена".
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