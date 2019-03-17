"Локомотив" – "Краснодар": пенальти в ворота гостей назначен ошибочно

На 67-й минуте матча 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Краснодар" ошибочное решение принял арбитр Михаил Вилков, назначив 11-метровый удар в ворота краснодарской команды. А следом, раз уж он наказал гостей пенальти, судья был вынужден показать предупреждение Каборе. Для игрока "быков" оно стало вторым – ему пришлось покинуть поле.

Мяч попадает в бедро Каборе, а его рука находится в естественном положении.

На видеоповторе видно, что:

– мяч сначала попал в бедро Каборе,

Мяч попадает в бедро Каборе, а его рука находится в естественном положении.

– рука Каборе находилась в естественном положении, никакого движения ей футболист не делал.

Мяч попадает в бедро Каборе, а его рука находится в естественном положении.

Мяч попадает в бедро Каборе, а его рука находится в естественном положении.

В такой ситуации назначение пенальти следует признать неправильным. (Александр Бобров)