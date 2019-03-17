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"Локомотив" – "Краснодар": пенальти в ворота гостей назначен ошибочно

17 марта. Москва. "Локомотив" - "Краснодар". Михаил Вилков удаляет Шарля Каборе и назначает пенальти. Фото Дарья Исаева, "СЭ" Мяч попадает в бедро Каборе, а его рука находится в естественном положении. Мяч попадает в бедро Каборе, а его рука находится в естественном положении. Мяч попадает в бедро Каборе, а его рука находится в естественном положении. Мяч попадает в бедро Каборе, а его рука находится в естественном положении. 17 марта. Москва. "Локомотив" - "Краснодар". Пенальти, с которого хозяева открыли счет, был назначен ошибочно. Фото twitter.com/fclokomotiv
17 марта. Москва. "Локомотив" - "Краснодар". Михаил Вилков удаляет Шарля Каборе и назначает пенальти. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

На 67-й минуте матча 20-го тура чемпионата России "Локомотив""Краснодар" ошибочное решение принял арбитр Михаил Вилков, назначив 11-метровый удар в ворота краснодарской команды. А следом, раз уж он наказал гостей пенальти, судья был вынужден показать предупреждение Каборе. Для игрока "быков" оно стало вторым – ему пришлось покинуть поле.

Мяч попадает в бедро Каборе, а его рука находится в естественном положении.
Мяч попадает в бедро Каборе, а его рука находится в естественном положении.

На видеоповторе видно, что:

– мяч сначала попал в бедро Каборе,

Мяч попадает в бедро Каборе, а его рука находится в естественном положении.
Мяч попадает в бедро Каборе, а его рука находится в естественном положении.

– рука Каборе находилась в естественном положении, никакого движения ей футболист не делал.

Мяч попадает в бедро Каборе, а его рука находится в естественном положении.
Мяч попадает в бедро Каборе, а его рука находится в естественном положении.
Мяч попадает в бедро Каборе, а его рука находится в естественном положении.
Мяч попадает в бедро Каборе, а его рука находится в естественном положении.

В такой ситуации назначение пенальти следует признать неправильным. (Александр Бобров)

Локомотив - Краснодар

 

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"Локомотив" - "Краснодар": стоило ли назначать пенальти и удалять Каборе?
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