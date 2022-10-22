«Локомотив» — «Динамо»: в пользу гостей не назначен пенальти

На 11-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» арбитр Павел Кукуян не назначил 11-метровый удар в пользу динамовцев.

В том эпизоде в штрафной площади хозяев поля Станислав Магкеев в борьбе за позицию с выбегавшим на мяч Сабой Сазоновым сначала положил руку на спину сопернику, а затем схватил его за майку и осуществил задержку. Динамовец оказался на газоне, но назначения пенальти и вынесения предупреждения не последовало.

Кадр из трансляции матча «Локомотив» — «Динамо».

Кадр из трансляции матча «Локомотив» — «Динамо».

Кадр из трансляции матча «Локомотив» — «Динамо».

Возможно, это связано с тем, что фол состоялся за мгновение до того, как мяч оказался в игре после выполнения углового удара.

Определить это со 100-процентной точностью во время трансляции невозможно. Не исключено, у видеоассистентов Виталия Мешкова и Игоря Демешко были другие ракурсы.