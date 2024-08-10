«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала): стартовые составы на матч РПЛ
«Локомотив» и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ.
Игра пройдет на «РЖД Арене». Начало — в 15.00 по московскому времени.
«Локомотив»: Лантратов, Сльянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Самошников, Пиняев, Воробьев.
«Динамо»: Волк, Пальцев, Табидзе, Шумахов, Кагермазов, Сундуков, Крачковский, Ангбан, Магомедов, Касинтура, Зинович.
«Локомотив» с 6 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Динамо» 2 балла и 13-я позиция.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
8
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
9
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
10
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
11
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
12
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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