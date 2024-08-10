«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала): стартовые составы на матч РПЛ

«Локомотив» и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «РЖД Арене». Начало — в 15.00 по московскому времени.

«Локомотив»: Лантратов, Сльянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Самошников, Пиняев, Воробьев.

«Динамо»: Волк, Пальцев, Табидзе, Шумахов, Кагермазов, Сундуков, Крачковский, Ангбан, Магомедов, Касинтура, Зинович.

«Локомотив» с 6 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Динамо» 2 балла и 13-я позиция.