РФС напомнил об использовании жеста «Нет расизму»

Российский футбольный союз (РФС) напоминает о рекомендациях ФИФА для арбитров и инспекторов по действиям в случае проявления расизма во время футбольных матчей.

На 74-м конгрессе ФИФА в Бангкоке все ассоциации-члены единогласно утвердили включение жеста «Нет расизму» в трехэтапную процедуру реагирования (приостановка игры, временная остановка и отмена игры) на дискриминационные инциденты. Теперь судьи, игроки и официальные лица обязаны использовать этот жест для обозначения расистских проявлений во время матчей.

Новый протокол направлен на оперативное пресечение расизма в футболе. Инструкции уже разосланы клубам и федерациям. РФС поддержал инициативу ФИФА, подчеркнув: «Решительно осуждаем любые формы дискриминации и будем строго следовать установленным правилам».