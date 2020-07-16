РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» — ЦСКА: ВАР исправили ошибку Турбина

21:20
Алексей Миранчук. Фото ФК «Локомотив».
Алексей Миранчук. Фото ФК «Локомотив».
Теги:

На 30-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА ошибся арбитр Евгений Турбин, вместо пенальти в пользу железнодорожников назначивший угловой удар. Судья неверно оценил единоборство Игоря Дивеева и Эдера.

Вмешались видеоарбитры Сергей Иванов и Валентин Мурашов, увидевшие, что защитник армейцев не сыграл в мяч, а сбил соперника. Вскоре в этом убедился и Турбин, посмотревший видеозапись. Убедившись, что нет оснований считать случившееся лишением явной возможности забить гол, рефери ограничился назначением 11-метрового удара.

Его выполнил Алексей Миранчук, переигравший Игоря Акинфеева. Вратарь ЦСКА пытался доказать Турбину, что железнодорожник нарушил правила, но добился только желтой карточки за неспортивное поведение. А гол был правильно засчитан. (Александр Бобров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
12
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир