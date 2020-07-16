На 30-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА ошибся арбитр Евгений Турбин, вместо пенальти в пользу железнодорожников назначивший угловой удар. Судья неверно оценил единоборство Игоря Дивеева и Эдера.

Вмешались видеоарбитры Сергей Иванов и Валентин Мурашов, увидевшие, что защитник армейцев не сыграл в мяч, а сбил соперника. Вскоре в этом убедился и Турбин, посмотревший видеозапись. Убедившись, что нет оснований считать случившееся лишением явной возможности забить гол, рефери ограничился назначением 11-метрового удара.

Его выполнил Алексей Миранчук, переигравший Игоря Акинфеева. Вратарь ЦСКА пытался доказать Турбину, что железнодорожник нарушил правила, но добился только желтой карточки за неспортивное поведение. А гол был правильно засчитан. (Александр Бобров)