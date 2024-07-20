«Локомотив» и «Акрон» забили четыре гола за 12 минут
Форвард «Акрона» Абу-Саид Эльдарушев отличился в матче 1-го тура РПЛ против «Акрона».
22-летний россиянин отличился на 41-й минуте и сделал счет 2:2. Команды забили четыре мяча за 13 минут: также отличились Сергей Пиняев (29-я минута), Солтмурад Бакаев (36) и Алексей Батраков (38).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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10
|Ахмат
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|Оренбург
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13
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
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