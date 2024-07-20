Источник: «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании контракта с Рабьо

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании контракта с полузащитником Адриеном Рабьо, сообщает Get French Football News со ссылкой L`Equipe.

Ранее журналист Абделла Булма утверждал, что 29-летний француз хочет перейти в «МЮ».

18 июля «Ювентус» объявил об уходе хавбека в связи с окончанием срока действия контракта.

Рабьо выступал за итальянский клуб с 2019 года. За это время футболист стал чемпионом Италии и двукратным обладателем национального Кубка.