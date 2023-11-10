«Локомотив» на своем поле стадиона «РЖД Арена» в Москве сыграет против грозненского «Ахмата» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу 11 ноября. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

Телеканал «Матч Премьер» покажет видеотрансляцию игры «Локомотив» — «Ахмат» в прямом эфире. Начало — в 16.25 мск.

«СЭ» проведет в матч-центре онлайн-трансляцию самых главных событий игры «Локомотив» — «Ахмат».

Коллектив Михаила Галактионова набрала 21 балл и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» тренера Мирослава Ромащенко с 12 очками располагается на 14-й строчке в лиге.

Чемпионат России по футболу: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».