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Сегодня, 16:30

«Локомотив» — «Ахмат»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Матч Премьер» покажет видеотрансляцию игры «Локомотив» — «Ахмат» в прямом эфире 11 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Сергей Пиняев.
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Локомотив» на своем поле стадиона «РЖД Арена» в Москве сыграет против грозненского «Ахмата» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу 11 ноября. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

Телеканал «Матч Премьер» покажет видеотрансляцию игры «Локомотив» — «Ахмат» в прямом эфире. Начало — в 16.25 мск.

«СЭ» проведет в матч-центре онлайн-трансляцию самых главных событий игры «Локомотив» — «Ахмат».

Коллектив Михаила Галактионова набрала 21 балл и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» тренера Мирослава Ромащенко с 12 очками располагается на 14-й строчке в лиге.

Чемпионат России по футболу: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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23 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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