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Сегодня, 16:33

Тарханов: «Ташуев был лучшим в октябре»

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Бывший тренер ЦСКА и ряда других российских клубов Александр Тарханов назвал лучшего по его мнению наставника российской премьер-лиги в октябре.

По версии РПЛ, на звание лучшего тренера претендуют Сергей Ташуев («Факел»), Сергей Семак («Зенит»), Сергей Юран («Пари НН»), Валерий Карпин («Ростов»), Рашид Рахимов («Рубин»).

«Ташуев был лучшим в октябре. Он взял команду, которая находилась в конце турнирной таблицы — и вытащил ее. Команда стала играть совсем по-другому, игроки раскрепостились, начали больше владеть мячом. Он показал, что умеет управлять командой. Все остальные кандидаты обязаны выигрывать, у них положение с самого начала было хорошее. У «Факела» все было плачевно. Думаю, что дальше у Ташуева тоже все будет складываться», — цитирует Тарханова Metaratings.ru

«Факел» в октябре провел 4 матча в РПЛ: одержал 3 победы и 1 матч закончился вничью, разница мячей +5(6-1).

В чемпионате России-2023/24 воронежцы после 14 туров занимают 10-е место, набрав 18 очков.

Источник: Metaratings.ru
ФК Факел (Воронеж)
Александр Тарханов
Сергей Ташуев
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«Локомотив» — «Ахмат»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Жемалетдинов может пропустить матч с «Ахматом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Даниил Хлусевич

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