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Сегодня, 12:27

Белоус считает, что у «Локомотива» нет чемпионских амбиций

Камила Абдурахманова
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус рассказал об амбициях железнодорожников.

«Знаю, что «Локомотив» приложил много усилий, чтобы оптимизировать бюджет и закрыть проплешины, которые в свое время были созданы. Естественно, чемпионских амбиций у «Локомотива» нет.

А по Батракову... Моя точка зрения: ему надо не мариноваться где-то, а стабильно играть. Чтобы не попасть в ситуацию нашей армянской звезды, которая уехала из «Динамо» в Европу и там потухла. Из-за чего Захарян не играет в Испании? Из-за травмы. Чаще всего травма — следствие неготовности. Так что Батракову надо как минимум пару сезонов поиграть на своем уровне в России. Если он будет так играть, то его заметят и пригласят в топ-лигу. Но пока за ним очередь не стоит», — сказал Белоус Metaratings.ru.

В текущем сезоне Батраков сыграл 17 матчей в РПЛ, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

После 18 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками, отставая от лидеров на 4 очка.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Батраков
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Белоус
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
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Краснодар – Кр. Советов
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