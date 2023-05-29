Личка сообщил, что останется на следующий сезон в «Оренбурге»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка сообщил, что не намерен покидать клуб этим летом.

«У меня контракт с клубом, я остаюсь на следующий сезон в «Оренбурге». Зимой было предложение от «Краснодара», звонил Владимир Хашиг [генеральный директор клуба]. Сейчас же никаких предложений нет. Из «Динамо» мне не звонили», — приводит «РБ Спорт» слова Лички.

Личка возглавляет «Оренбург» с лета 2022 года. В текущем сезоне команда под руководством 45-летнего специалиста занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 43 очка.