Личка считает, что старт сезона будет тяжелым для «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от начала нового сезона РПЛ.

«Возможно, стартовый отрезок, первые пять игр, будет одним из самых тяжелых в сезоне. Хорхе и Николас получили выходные, Фабиан поедет на Олимпиаду. Это наши ведущие игроки, и без них нам будет непросто, но они представляют свои страны на крупнейших соревнованиях, и это очень почетно», — цитирует Личку ТАСС.

В первом туре РПЛ 20 июля бело-голубые дома сыграют против «Факела», а 27-го числа примут на своем поле «Локомотив».

В минувшем сезоне «Динамо» заняло третье место в чемпионате России. Победителем турнира в шестой раз подряд стал «Зенит».