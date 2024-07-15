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Сегодня, 12:18

Джикия и Антон Миранчук определятся с новыми клубами до начала сентября

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии и бывшего полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о будущем своих клиентов.

«У парней, Антона и Георгия, прекрасное будущее. Все все узнают в свое время. Ясность по поводу их новых клубов наступит до 1 сентября», — цитирует Шпинева РИА «Новости».

Контракты футболистов с клубами истекли летом этого года. Сейчас они находятся в статусе свободных агентов.

28-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». На его счету 217 матчей за железнодорожников, 51 гол и 34 голевые передачи.

На счету 30-летнего Джикии 5 забитых мячей и 11 результативных передач в 215 матчах за «Спартак». Он играл за красно-белых с 2017 года.

Источник: РИА «Новости»
Антон Миранчук
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
Вадим Шпинев
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