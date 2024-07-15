В «Спартаке» объяснили отсутствие Дуарте и Тавареша в заявке на матч с «Насафом»
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос «СЭ» об отсутствии защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша в заявке на товарищеский матч с «Насафом».
«Работают по индивидуальной программе», — сказал Зеленов «СЭ».
Матч пройдет на «Лукойл Арене» 15 июля. Начало — в 14.00 по московскому времени.
«Насаф» — серебряный призер минувшего сезона в чемпионате Узбекистана и действующий обладатель Кубка страны. На данный момент команда лидирует в узбекской суперлиге.
Ранее «Спартак» провел в межсезонье 4 товарищеских матча. Команда Деяна Станковича обыграла «Торпедо» (3:1) и «Уфу» (1:0), а также сыграла вничью с «Актобе» (1:1) и проиграла «Динамо» (1:1, пенальти 4:5).
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|Краснодар
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3
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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7
|Ростов
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|0
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|0
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8
|Рубин
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|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0
|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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