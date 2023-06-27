Личка с тренерским штабом прошел через приветственный коридор на тренировке «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка вместе с членами штаба прошел через приветственный коридор на первой тренировке бело-голубых.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московский клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года.

Ранее Личка работал в таких командах, как «Оренбург», «Динамо Брест», «Радомяк Радом» и «Хмел».