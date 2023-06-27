Личка с тренерским штабом прошел через приветственный коридор на тренировке «Динамо»
Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка вместе с членами штаба прошел через приветственный коридор на первой тренировке бело-голубых.
22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московский клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года.
Ранее Личка работал в таких командах, как «Оренбург», «Динамо Брест», «Радомяк Радом» и «Хмел».
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5
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6
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14
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15
|Рубин
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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