Личка рассказал, в чем его «Оренбург» был сильнее «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал, в чем его «Оренбург» превосходил бело-голубых.

— Прошлый сезон у «Динамо» выдался неудачным. Многие говорили, что тренер не уделял время созданию нужной атмосферы в коллективе. Пришлось прилагать усилия, чтобы разбудить футболистов, вытащить их из психологической ямы?

— Мне тяжело говорить о том, что было здесь год назад. Меня не было в клубе, и я не хочу обсуждать эту тему, потому что у каждого тренера свой характер. Кто-то более открыт, любит шутить с игроками, разговаривать с ними. Кто-то закрыт, держит дистанцию. Когда я пришел, меня чуть-чуть беспокоила уверенность команды в себе. Футболисты были такие, как бы сказать... Вот как раз первый тур — самая лучшая иллюстрация. Мы хорошо начали игру с «Краснодаром», 20 минут провели грамотно. Но первая атака соперника, удар, рикошет — и гол: 0:1. И тут команда рассыпалась. Для меня стало удивлением, что футболисты, которые играют в таком клубе, как «Динамо», одном из лучших в чемпионате, столь уязвимы ментально. Если игрок подвержен стрессу, то ноги не работают как надо, нет легкости.

— Зажатость?

— Да. А нужен релакс. Футбол — это удовольствие. Когда ты можешь играть за «Динамо» на таком красивом стадионе, как «ВТБ Арена», с такими командами, как ЦСКА, «Краснодар», «Спартак», — это для тебя как футболиста должен быть праздник. Возможность показать себя. Если же нет ментальных сил, то все валится из рук — у тебя стресс, ты начинаешь прятаться от мяча, боясь ошибиться.

Такой был у меня первый неприятный момент знакомства в первом туре. Я сравнивал весенний «Оренбург» и летнее «Динамо» и видел, что моя бывшая команда была куда более устойчивой в этом плане, — сказал Личка «СЭ».

Чешский специалист тренировал «Оренбург» с 2020 по 2023 год. Прошлым летом он возглавил «Динамо».

После 18 туров московская команда с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

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