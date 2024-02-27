Личка рассказал, в чем его «Оренбург» был сильнее «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал, в чем его «Оренбург» превосходил бело-голубых.
— Прошлый сезон у «Динамо» выдался неудачным. Многие говорили, что тренер не уделял время созданию нужной атмосферы в коллективе. Пришлось прилагать усилия, чтобы разбудить футболистов, вытащить их из психологической ямы?
— Мне тяжело говорить о том, что было здесь год назад. Меня не было в клубе, и я не хочу обсуждать эту тему, потому что у каждого тренера свой характер. Кто-то более открыт, любит шутить с игроками, разговаривать с ними. Кто-то закрыт, держит дистанцию. Когда я пришел, меня чуть-чуть беспокоила уверенность команды в себе. Футболисты были такие, как бы сказать... Вот как раз первый тур — самая лучшая иллюстрация. Мы хорошо начали игру с «Краснодаром», 20 минут провели грамотно. Но первая атака соперника, удар, рикошет — и гол: 0:1. И тут команда рассыпалась. Для меня стало удивлением, что футболисты, которые играют в таком клубе, как «Динамо», одном из лучших в чемпионате, столь уязвимы ментально. Если игрок подвержен стрессу, то ноги не работают как надо, нет легкости.
— Зажатость?
— Да. А нужен релакс. Футбол — это удовольствие. Когда ты можешь играть за «Динамо» на таком красивом стадионе, как «ВТБ Арена», с такими командами, как ЦСКА, «Краснодар», «Спартак», — это для тебя как футболиста должен быть праздник. Возможность показать себя. Если же нет ментальных сил, то все валится из рук — у тебя стресс, ты начинаешь прятаться от мяча, боясь ошибиться.
Такой был у меня первый неприятный момент знакомства в первом туре. Я сравнивал весенний «Оренбург» и летнее «Динамо» и видел, что моя бывшая команда была куда более устойчивой в этом плане, — сказал Личка «СЭ».
Чешский специалист тренировал «Оренбург» с 2020 по 2023 год. Прошлым летом он возглавил «Динамо».
После 18 туров московская команда с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|
3
|Динамо
|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|
7
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
10
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5