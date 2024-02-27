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27 февраля, 11:00

Личка рассказал, в чем его «Оренбург» был сильнее «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал, в чем его «Оренбург» превосходил бело-голубых.

— Прошлый сезон у «Динамо» выдался неудачным. Многие говорили, что тренер не уделял время созданию нужной атмосферы в коллективе. Пришлось прилагать усилия, чтобы разбудить футболистов, вытащить их из психологической ямы?

— Мне тяжело говорить о том, что было здесь год назад. Меня не было в клубе, и я не хочу обсуждать эту тему, потому что у каждого тренера свой характер. Кто-то более открыт, любит шутить с игроками, разговаривать с ними. Кто-то закрыт, держит дистанцию. Когда я пришел, меня чуть-чуть беспокоила уверенность команды в себе. Футболисты были такие, как бы сказать... Вот как раз первый тур — самая лучшая иллюстрация. Мы хорошо начали игру с «Краснодаром», 20 минут провели грамотно. Но первая атака соперника, удар, рикошет — и гол: 0:1. И тут команда рассыпалась. Для меня стало удивлением, что футболисты, которые играют в таком клубе, как «Динамо», одном из лучших в чемпионате, столь уязвимы ментально. Если игрок подвержен стрессу, то ноги не работают как надо, нет легкости.

— Зажатость?

— Да. А нужен релакс. Футбол — это удовольствие. Когда ты можешь играть за «Динамо» на таком красивом стадионе, как «ВТБ Арена», с такими командами, как ЦСКА, «Краснодар», «Спартак», — это для тебя как футболиста должен быть праздник. Возможность показать себя. Если же нет ментальных сил, то все валится из рук — у тебя стресс, ты начинаешь прятаться от мяча, боясь ошибиться.

Такой был у меня первый неприятный момент знакомства в первом туре. Я сравнивал весенний «Оренбург» и летнее «Динамо» и видел, что моя бывшая команда была куда более устойчивой в этом плане, — сказал Личка «СЭ».

Чешский специалист тренировал «Оренбург» с 2020 по 2023 год. Прошлым летом он возглавил «Динамо».

После 18 туров московская команда с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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Кр. Советов – ЦСКА
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Ростов – Краснодар
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Урал – Зенит
 - : -
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Рубин – Пари НН
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9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
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